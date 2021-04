L’ex Barcellona e il no al Milan: «Mi dissero che sarei morto» (Di domenica 4 aprile 2021) L’ex difensore del Barcellona Jeremy Mathieu ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto vicino al Milan in passato Jeremy Mathieu, ex difensore del Barcellona, ha svelato un interessante retroscena di mercato sul Milan. Queste le sue parole: «Il Milan mi voleva quando io avevo sedici anni. A convincermi a non andare fu Jean Fernandez che mi disse ‘Non sei pronto, non sei abbastanza forte mentalmente da andare in questo momento, se vai ora sei un uomo morto’. E col senno di poi posso dire che aveva ragione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021)difensore delJeremy Mathieu ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto vicino alin passato Jeremy Mathieu, ex difensore del, ha svelato un interessante retroscena di mercato sul. Queste le sue parole: «Ilmi voleva quando io avevo sedici anni. A convincermi a non andare fu Jean Fernandez che mi disse ‘Non sei pronto, non sei abbastanza forte mentalmente da andare in questo momento, se vai ora sei un uomo’. E col senno di poi posso dire che aveva ragione». Leggi su Calcionews24.com

