Juventus, Pirlo al capolinea: Agnelli vede Allegri e sogna Zidane (Di domenica 4 aprile 2021) L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus potrebbe durare soltanto una stagione. Bianconeri alla caccia di un nuovo allenatore?

