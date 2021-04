Gli pseudocereali | Quinoa | Grano saraceno e Amaranto

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 4 aprile 2021) I cosiddetti “” sono alimenti usati in cucina come i cereali ma in realtà non appartengono alle Graminacee come il. sono alimenti usati in cucina come i cereali ma in realtà non appartengono alle Graminacee come il. Sono senza glutine (quindi ammessi in casi di celiachia), ricchi di minerali, fibre, antiossidanti e proteine.