Gianni Morandi | il dolore delle ustioni | “Quando mi cambiano…”

Agenzia_Ansa : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo, mi sedano per medicarmi'. Ancora almeno dieci giorni in ospedale, 's… - SkyTG24 : Gianni Morandi: 'Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi' - repubblica : Gianni Morandi: 'Ho ustioni sul 15% del corpo. Il dolore è ancora fortissimo' - serenel14278447 : Gianni Morandi: 'Ho ustioni sul 15% del corpo. Il dolore è ancora fortissimo' - _CFerre_ : @04Carmen20 Auguri! Mazza che pollice, parente di Gianni Morandi? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Adriano Celentano, 83 anni oggi/"sempre un grande riferimento per me" In particolare, in questa puntata di Domenica In interverrà subito in apertura il Sottosegretario alla Salute ...torna a parlare dall'ospedale in un'intervista a Qn dopo l'incidente dell'11 marzo scorso, quando il cantante ha perso l'equilibrio ed è caduto tra le fiamme mentre stava bruciando ...Tre settimane fa, Gianni Morandi era stato urgentemente ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per aver riportato delle ustioni, dopo essersi infortunato scivolando nelle ...Il cantante ha parlato dall'ospedale di Cesena per raccontare della sua convalescenza a tre settimane dall'incidente ...