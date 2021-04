Francesco De Gregori, settant’anni di un rivoluzionario vero (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi, domenica 4 aprile, a Pasqua, Francesco De Gregori compie settant’anni. Settanta tondi tondi. Auguri! Quello che dirò forse lo lusingherà, o forse gli farà storcere il naso: per chi, come il sottoscritto, sta dedicando una vita a studiare e cercare di capire meglio quella che – per brevità – possiamo chiamare “canzone d’autore”, Francesco De Gregori è un rivoluzionario vero. So bene che certe espressioni sembrano oramai abusate; ancor di più in uno scritto tutto sommato celebrativo. Ma De Gregori ha fattivamente cambiato il modo di intendere la canzone in Italia dagli anni Settanta in poi. Vediamo perché. Dopo i Sessanta, e dopo che i genovesi avevano fatto capire che anche in Italia con la canzone si poteva fare qualcosa in più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi, domenica 4 aprile, a Pasqua,Decompie. Settanta tondi tondi. Auguri! Quello che dirò forse lo lusingherà, o forse gli farà storcere il naso: per chi, come il sottoscritto, sta dedicando una vita a studiare e cercare di capire meglio quella che – per brevità – possiamo chiamare “canzone d’autore”,Deè un. So bene che certe espressioni sembrano oramai abusate; ancor di più in uno scritto tutto sommato celebrativo. Ma Deha fattivamente cambiato il modo di intendere la canzone in Italia dagli anni Settanta in poi. Vediamo perché. Dopo i Sessanta, e dopo che i genovesi avevano fatto capire che anche in Italia con la canzone si poteva fare qualcosa in più ...

