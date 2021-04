Ferdinando Guglielmotti confessa | “Sono ancora innamorato di Barbara d’Urso”

(Di domenica 4 aprile 2021) Due settimane fa Giovanni Ciacci ha rivelato chesi èuna sola volta nella sua vita. Dalle facce diavevo intuito che la donna del cuore del Visconte potesse essere proprio lei… A quanto pare c’avevo preso in pieno, perché ieri l’ex naufrago dal sangue blu in diretta a Domenica Live hato di amare la conduttrice. “Sì, mi ero follementedi lei. Purtroppodi lei.10 anni che mi rifiuta, è la verità. Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto lacon un fidanzato, ...

Gugliemotti è stato il primo naufrago ad abbandonare il reality ; ricordiamo che dopo ... In quell'occasione,amareggiato dall' aver perso il televoto scelse di abbandonare il ...Domenica live Imbarazzo a Domenica Live per la conduttrice Mediaset, che da anni respinge le avance diPubblicato su 4 Aprile 2021, il visconte eliminato dall'Isola dei Famosi , è ancora cotto di Barbara d'Urso . Il diretto interessato ha prima confermato il gossip a mezzo stampa e poi a Domenica Live, ...Una dichiarazione piuttosto imbarazzante, in diretta, che ha creato gelo in studio: ha confessato di essere innamorato di Barbara D'Urso ...A Domenica Live subito si scalda l'atmosfera e diventa bollente: un ex naufrago si è dichiarato alla conduttrice. La risposta di Barbara D'Urso ...