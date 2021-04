Era in ospedale per il Covid, la Guardia di Finanza in lutto per la scomparsa di Alberto Castoro (Di domenica 4 aprile 2021) Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d'Italia piangono la scomparsa dell'App. Sc. QS Alberto Castoro, in servizio presso la Compagnia ... Leggi su napolitoday (Di domenica 4 aprile 2021) Il Comandante Generale delladi, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d'Italia piangono ladell'App. Sc. QS, in servizio presso la Compagnia ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'ex campione di #sci azzurro Roland #Thoeni è morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì er… - Andrez1si : RT @GeMa7799: Genova, insegnante 32 anni, colpita da trombosi è in rianimazione. Si era vaccinata il 22 marzo con AZ...ricoverata all’osped… - cristianalaz : RT @alessiocrobu: @cristianalaz Più di un mese senza la mia compagna, che era in ospedale!! Un esperienza davvero logorante e dall' enorme… - alessiocrobu : @cristianalaz Più di un mese senza la mia compagna, che era in ospedale!! Un esperienza davvero logorante e dall' enorme forza d'animo - MARESITAS : RT @rtl1025: ?? L'ex campione di #sci azzurro Roland #Thoeni è morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì era ricoverat… -