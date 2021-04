Devozione alla Santissima Trinità: Preghiera del mattino del 4 Aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) La Domenica è il giorno della Devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi 4 Aprile. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore Gesù Cristo, Tu sei il Verbo di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 aprile 2021) La Domenica è il giorno della. Lodiamo il Signore con ladeldi oggi 4. Celebriamo e lodiamo laaffinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore Gesù Cristo, Tu sei il Verbo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

