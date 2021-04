Ariana Grande con il suo fidanzato e tutti i gossip del weekend (Di domenica 4 aprile 2021) Ariana Grande ha condiviso nuove foto scattate con il fidanzato, l’agente immobiliare di 25 anni, Dalton Gomez. Non lo fa spesso, nonostante ormai la relazione sembri essere cosa più che seria: non è di molto tempo fa la foto di lei con un anello di fidanzamento: un diamante ovale, con accanto una piccola perla. Questa volta sono abbracciati, con una romantica dedica accanto: «Il mio cuore, la mia persona. Grazie mille per essere come sei». View this post on Instagram Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Ariana Grande ha condiviso nuove foto scattate con il fidanzato, l’agente immobiliare di 25 anni, Dalton Gomez. Non lo fa spesso, nonostante ormai la relazione sembri essere cosa più che seria: non è di molto tempo fa la foto di lei con un anello di fidanzamento: un diamante ovale, con accanto una piccola perla. Questa volta sono abbracciati, con una romantica dedica accanto: «Il mio cuore, la mia persona. Grazie mille per essere come sei». View this post on Instagram

Advertising

illicitaeffairs : @triviafirstlove ma ci mancherebbe io se non avessi letto che la prima è ariana grande non loavrai capito da sola - Valterlande_ofc : @_Mordacious_ Ariana Grande corre aqui hahahahaha - slavedrew : @povddl Ariana grande OH JULIETTE NO SPOTIFY - skysooyas : Rosè Ariana Grande same energy - jul13ll13 : @itsraiovsky armin gosta d Ariana grande -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande Nicola Coughlan: "La mia Penelope di Bridgerton e il futuro della serie" ... ma di certo non un documentario, come s'intuisce benissimo dalla musica pop, inclusa quella di Ariana Grande. Tutto questo mi ha sorpreso? Assolutamente sì ma lo adoro. Penelope è un'adolescente che ...

Perché la Corea è il nuovo Giappone ... sottolineando come la Corea non sia più il loro unico mercato di riferimento: "I nostri artisti oggi guardano allo stesso pubblico di Justin Bieber o Ariana Grande ". Una bella differenza con i ...

Ariana Grande sbarca a «The Voice» Vanity Fair Italia Pasquetta in streaming con ‘Ariano Live’ domani Pasquetta in streaming con Ariano Live. Sulla pagina Facebook del Comune lunedì 5 aprile per l'intera giornata eventi culturali, artistici e spettacoli ...

Ariana Grande sbarca a «The Voice» La cantante prende il posto di Nick Jonas nella 21esima edizione di «The Voice» che la vedrà per la prima volta nel ruolo di coach insieme a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton ...

... ma di certo non un documentario, come s'intuisce benissimo dalla musica pop, inclusa quella di. Tutto questo mi ha sorpreso? Assolutamente sì ma lo adoro. Penelope è un'adolescente che ...... sottolineando come la Corea non sia più il loro unico mercato di riferimento: "I nostri artisti oggi guardano allo stesso pubblico di Justin Bieber o". Una bella differenza con i ...Pasquetta in streaming con Ariano Live. Sulla pagina Facebook del Comune lunedì 5 aprile per l'intera giornata eventi culturali, artistici e spettacoli ...La cantante prende il posto di Nick Jonas nella 21esima edizione di «The Voice» che la vedrà per la prima volta nel ruolo di coach insieme a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton ...