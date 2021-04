A maggio a Venezia torna la Pro Biennale

Advertising

nuova_venezia : LA STAGIONE TURISTICA / Estate 2021, la partenza ufficiale sarà nel fine settimana dell’Ascensione che cade il 13 m… - identit12 : Per fortuna che funzionava! Buffoni!!! Prima di rubare un'altra vagonata di miliardi con operazione grandi navi a… - Nicola_Bressi : @GaetanoDeLuca15 Prima del terremoto del maggio 1976, in Friuli Venezia Giulia ci fu una primavera (all'epoca) ecce… - nuova_venezia : JESOLO / Estate 2021, la partenza ufficiale sarà nel fine settimana dell’Ascensione che cade il 13 maggio - antennatre : VENEZIA | MOSE: DIGHE FERME DA MAGGIO A SETTEMBRE -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Venezia

La Nuova Venezia

Proibite le destinazioni extraeuropee almeno fino al 31, totale incognita sui mesi successivi forse ancora in piena pandemia, i turisti veneti saltano a piè pari i mesi canonici e pensano... ...Sculpting the Sea', Premio Internazionale di scultura all'apertoIl 15la deadline, ... Il concorso è finalizzato alla valorizzazione della Città di Caorle () e ad impreziosire la scogliera ...Pro Biennale 2021: torna a Venezia la mostra con Sgarbi e tanti altri Vip. Si terrà nel mese di maggio nella splendida cornice dello Spoleto Pavilion Torna anche quest’anno la mostra internazionale ...Il talento spagnolo del Lecce ha esaltato lo spirito collettivo della sua squadra attraverso un post su Instagram. D’ora in poi 7 finali. L’ho detto una volta e lo dico di nuovo, credo nella mia squad ...