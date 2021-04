Verona, Juric: “Le ultime sconfitte mi erano rimaste indigeste, bel segnale oggi” (Di sabato 3 aprile 2021) L'Hellas Verona riprende il discorso interrotto con la vittoria. I veneti superano per 2-0 il Cagliari al termine di una prestazione convincente. Ora la formazione gialloblu è saldamente in top 10.caption id="attachment 1076029" align="alignnone" width="4734" Verona Juric, getty/captionLE PAROLE DI JuricIl tecnico Ivan Juric commenta questo risultato ai microfoni di Dazn: "Venivamo da tre sconfitte. Avevamo tanta stanchezza, per me è stato importante vincere oggi. Bel segnale del gruppo. Lovato ha fatto una bella partita. Sta crescendo. Sapevamo che il Cagliari cerca subito gli attaccanti e noi li abbiamo attaccati non concedendo nulla per tanti minuti. Nel finale potevamo chiuderla prima, abbiamo colpito anche un palo. Poi abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) L'Hellasriprende il discorso interrotto con la vittoria. I veneti supper 2-0 il Cagliari al termine di una prestazione convincente. Ora la formazione gialloblu è saldamente in top 10.caption id="attachment 1076029" align="alignnone" width="4734", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Ivancommenta questo risultato ai microfoni di Dazn: "Venivamo da tre. Avevamo tanta stanchezza, per me è stato importante vincere. Beldel gruppo. Lovato ha fatto una bella partita. Sta crescendo. Sapevamo che il Cagliari cerca subito gli attaccanti e noi li abbiamo attaccati non concedendo nulla per tanti minuti. Nel finale potevamo chiuderla prima, abbiamo colpito anche un palo. Poi abbiamo ...

