Vaccini: in 400 attesi a punto somministrazione 'drive in' (Di sabato 3 aprile 2021) È attivo dalle ore 8.00 di oggi, e resterà aperto fino alle 20.00, il punto Vaccini sperimentale con il criterio 'drive in' dell'azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso a Castelfranco Veneto, installato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 400 Vaccini: in 400 attesi a punto somministrazione 'drive in' È attivo dalle ore 8.00 di oggi, e resterà aperto fino alle 20.00, il punto vaccini sperimentale con il criterio 'drive in' dell'azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso a ...poco più di 400. Alle 13.00 i ...

Phisikk du role - Fenomenologia della rimozione da Covid ... per la verità) dei vaccini, continuano ad essere non meno che 4/500 al giorno? Vogliamo fare ... Tra i 400 e i 500 morti al giorno: un'entità insopportabile che, salvo il caso inglese prima delle ...

Vaccini: in 400 attesi a punto somministrazione 'drive in' - Cronaca Agenzia ANSA Vaccini: in 400 attesi a punto somministrazione 'drive in' Le persone convocate oggi, tutte della classe 1935, risiedono in sette comuni della zona, e sono complessivamente poco più di 400. Alle 13.00 i vaccinati - si usano le dosi Pfizer - avevano superato ...

Hub vaccinale di Alghero, somministrazioni anche nel giorno di Pasquetta Oggi l'aperto del centro vaccinale. Lunedì tocca a pazienti fragili e cittadini over 70 di Olmedo e Putifigari ...

