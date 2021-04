Vaccini, Figliuolo: «Le riserve sono per gli anziani. Come si fa a dormire dopo aver dato una dose a un amico?» (Di sabato 3 aprile 2021) È passato circa un mese dal momento in cui il generale Francesco Paolo Figliuolo è subentrato a Domenico Arcuri Come supercommissario contro il Coronavirus. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, pone gli obiettivi della campagna vaccinale: dare priorità agli anziani e arrivare a 500 mila somministrazioni al giorno. In coordinamento con il ministero della Salute, la struttura commissariale ha «messo un punto fermo» su chi deve essere vaccinato in priorità (i più fragili, ndr), senza «sbandare su categorie essenziali poco declinate e frutto dell’italica inventiva». Le categorie Il riferimento è alle regioni, che hanno esteso la priorità non solo a categorie Come insegnanti e forze dell’ordine, ma anche a professionisti diversi. Tra i più noti alle cronache c’è stato il caso della Toscana, che aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) È passato circa un mese dal momento in cui il generale Francesco Paoloè subentrato a Domenico Arcurisupercommissario contro il Coronavirus. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, pone gli obiettivi della campagna vaccinale: dare priorità aglie arrivare a 500 mila somministrazioni al giorno. In coordinamento con il ministero della Salute, la struttura commissariale ha «messo un punto fermo» su chi deve essere vaccinato in priorità (i più fragili, ndr), senza «sbandare su categorie essenziali poco declinate e frutto dell’italica inventiva». Le categorie Il riferimento è alle regioni, che hanno esteso la priorità non solo a categorieinsegnanti e forze dell’ordine, ma anche a professionisti diversi. Tra i più noti alle cronache c’è stato il caso della Toscana, che aveva ...

