Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 11 | 10

(Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori in Campania Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il bene della Provincia autonoma di Trento Passo in arancione scende a018 sotto soglia di allarme il valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra a uno e terapia intensiva al 41% dato che preoccupase la curva epidemica Inizia a scendere lentamente dice il presidente dell’istituto superiore ...