Torino-Juventus in tv e streaming | dove vederla

I granata di Nicola sfidano i bianconeri di Pirlo nel Derby della Mole della 29ª giornata di Serie A: dove vedere Torino-Juventus Il Derby della Mole fra il Torino di Davide Nicola e il la Juventus di Andrea Pirlo è il match clou della 29ª giornata di Serie A. Torino-Juventus: la partita si giocherà sabato 3 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino con fischio d'inizio alle ore 18.00. A dirigere il match sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna. I granata sono quartultimi in classifica con 23 punti, in piena lotta salvezza, con una lunghezza di vantaggio sul Cagliari, terzultimo, e la gara contro la Lazio da recuperare, i bianconeri si trovano al 3° posto a quota 55, a pari merito con l'Atalanta, e hanno 2 punti di vantaggio sul ...

