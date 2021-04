Ternana in B, Lucarelli: “Abbiamo lavorato per costruire una mentalità. Spiace non festeggiare davanti ai tifosi” (Di sabato 3 aprile 2021) Ternana in B dopo la bellissima vittoria contro l’Avellino. Cristiano Lucarelli ha così parlato in conferenza stampa dopo l’impresa del pomeriggio che ha riportato la Fere in Serie B: “Il primo pensiero è stato quello di imprecare perchè la squadra non ha avuto la possibilità di festeggiare davanti ai tifosi. E’ il rammarico di quella che sarebbe potuta essere la giornata di oggi a Terni. Ti passa davanti la stagione in un attimo, dal giorno della presentazione ad oggi. L’altro pensiero è stato per Fabrizio Paghera e per la sua mamma perchè era confuso se proseguire la sua avventura perchè voleva restare vicino alla mamma. Oggi il destino ha voluto che lui segnasse anche il gol. Mando un bacio e abbraccio alla signora Paghera alla quale mando un bacio e abbraccio. I complimenti vanno ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021)in B dopo la bellissima vittoria contro l’Avellino. Cristianoha così parlato in conferenza stampa dopo l’impresa del pomeriggio che ha riportato la Fere in Serie B: “Il primo pensiero è stato quello di imprecare perchè la squadra non ha avuto la possibilità diai. E’ il rammarico di quella che sarebbe potuta essere la giornata di oggi a Terni. Ti passala stagione in un attimo, dal giorno della presentazione ad oggi. L’altro pensiero è stato per Fabrizio Paghera e per la sua mamma perchè era confuso se proseguire la sua avventura perchè voleva restare vicino alla mamma. Oggi il destino ha voluto che lui segnasse anche il gol. Mando un bacio e abbraccio alla signora Paghera alla quale mando un bacio e abbraccio. I complimenti vanno ...

