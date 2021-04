Tamponi rapidi in farmacia, regione che vai prezzo che trovi: nel Lazio costo fisso a 22 euro, 15 in Emilia. Lombardia senza prezzo calmierato. E si spende anche il triplo (Di sabato 3 aprile 2021) In via del Corso a Roma, sul litorale di Ostia o in provincia di Frosinone non c’è differenza: in tutte le farmacie del Lazio un test rapido anti-Covid costa sempre 22 euro. Il prezzo è stato fissato nel novembre 2020 dalla regione grazie a un accordo con le associazioni di categoria. Lo stesso accade in Emilia Romagna, dove la tariffa calmierata è di 15 euro, in Puglia (20), Campania (22), Umbria (22), Toscana (22), Veneto (26). Ci sono Regioni che non sono neanche partite con la campagna, mentre altre non hanno fissato alcun tetto massimo per impedire eventuali specuLazioni. Così accade che in Lombardia, dove la campagna dei Tamponi antigenici nelle farmacie è partita solo il mese scorso, ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) In via del Corso a Roma, sul litorale di Ostia o in provincia di Frosinone non c’è differenza: in tutte le farmacie delun test rapido anti-Covid costa sempre 22. Ilè stato fissato nel novembre 2020 dallagrazie a un accordo con le associazioni di categoria. Lo stesso accade inRomagna, dove la tariffa calmierata è di 15, in Puglia (20), Campania (22), Umbria (22), Toscana (22), Veneto (26). Ci sono Regioni che non sono nepartite con la campagna, mentre altre non hanno fissato alcun tetto massimo per impedire eventuali specuni. Così accade che in, dove la campagna deiantigenici nelle farmacie è partita solo il mese scorso, ogni ...

