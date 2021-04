Stefania Orlando: “Lascio la tv per scelta” (Di sabato 3 aprile 2021) “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, ha detto Stefania Orlando su Instagram, “Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”. I social della Orlando ultimamente sono stati abbandonati e la cosa non è sfuggita agli occhi attenti dei fan, che subito si sono chiesti quale potesse essere il motivo dietro questa latitanza. Poi, spiega, dietro questa sua scelta c’è una motivazione ben precisa: “Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività, perché di quella ne abbiamo bisogno. Poi, ragazzi, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 aprile 2021) “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, ha dettosu Instagram, “Volevo dirvi che è anche una miaquella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”. I social dellaultimamente sono stati abbandonati e la cosa non è sfuggita agli occhi attenti dei fan, che subito si sono chiesti quale potesse essere il motivo dietro questa latitanza. Poi, spiega, dietro questa suac’è una motivazione ben precisa: “Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività, perché di quella ne abbiamo bisogno. Poi, ragazzi, ...

