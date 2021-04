Serie A, l’Inter vince e ‘vede’ lo Scudetto. Pari Milan e Juventus (Di sabato 3 aprile 2021) Serie A, i risultati sabato 3 aprile. l’Inter sempre più vicina allo Scudetto. Pari per Milan e Juventus. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 3 aprile. Il Milan nella prima sfida non va oltre il pareggio contro la Sampdoria. Nelle sfide delle 15 vincono Napoli, Atalanta e Lazio. La Roma pareggia in casa del Sassuolo. Bene anche il Verona a Cagliari. 1-1 tra Genoa e Fiorentina, 2-2 tra Benevento e Parma. Nel posticipo l’Inter vince e avvicina lo Scudetto. Serie A, i risultati di sabato 3 aprile Di seguito i risultati di Serie A di sabato 3 aprile, sfide valide per la ventinovesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021)A, i risultati sabato 3 aprile.sempre più vicina alloper. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 3 aprile. Ilnella prima sfida non va oltre il pareggio contro la Sampdoria. Nelle sfide delle 15 vincono Napoli, Atalanta e Lazio. La Roma pareggia in casa del Sassuolo. Bene anche il Verona a Cagliari. 1-1 tra Genoa e Fiorentina, 2-2 tra Benevento e Parma. Nel posticipoe avvicina loA, i risultati di sabato 3 aprile Di seguito i risultati diA di sabato 3 aprile, sfide valide per la ventinovesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e ...

Advertising

OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - Gazzetta_it : Età media e giovani super: a differenza di #Mancini e #Mourinho, l’@Inter di #Conte guarda anche al futuro - IlCommentatore_ : RT @OptaPaolo: 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Serie A a gir… - flamminiog : RT @Gazzetta_it: #Lukaku-gol, l’#Inter non si ferma più: #Bologna battuto, è fuga scudetto #SerieA - nonleggerlo : RT @Gazzetta_it: #Lukaku-gol, l’#Inter non si ferma più: #Bologna battuto, è fuga scudetto #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Milan - Inter su DAZN 'prova' per la nuova Serie A. Tutto ok nella visione? Digital-Sat News