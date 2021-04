Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner in carriera? Premi a 7 cifre. E se vincesse a Miami… (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner si sta preparando per disputare la Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00). Il tennista italiano si è reso protagonista di una bellissima cavalcata sul cemento statunitense, condita da due spettacolari vittorie contro due avversari del calibro di Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut. Il nostro portacolori si è distinto con pieno merito in terra americana e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di questa prestigiosa kermesse, inferiore per rilievo e caratura soltanto ai quattro Slam. Il 19enne ha davanti a sé soltanto un ultimo ostacolo: si tratta del polacco Hubert Hurkacz, rivale non imbattibile ma che sta vivendo un magico momento di grazia e che sarà in grado di impensierire l’azzurro. Jannik Sinner, che ha nel mirino la top-20 del ranking ATP, insegue il suo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)si sta preparando per disputare la Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00). Il tennista italiano si è reso protagonista di una bellissima cavalcata sul cemento statunitense, condita da due spettacolari vittorie contro due avversari del calibro di Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut. Il nostro portacolori si è distinto con pieno merito in terra americana e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di questa prestigiosa kermesse, inferiore per rilievo e caratura soltanto ai quattro Slam. Il 19enne ha davanti a sé soltanto un ultimo ostacolo: si tratta del polacco Hubert Hurkacz, rivale non imbattibile ma che sta vivendo un magico momento di grazia e che sarà in grado di impensierire l’azzurro., che ha nel mirino la top-20 del ranking ATP, insegue il suo ...

