Patch di aprile 2021 sui Samsung Galaxy S10 Lite in Europa (Di sabato 3 aprile 2021) Il Samsung Galaxy S10 Lite ha cominciato a ricevere le Patch di sicurezza di aprile 2021, unendosi al resto della famiglia dei Samsung Galaxy S10, tutti reduci da un recente aggiornamento del firmware. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto G770FXXS4EUC1 è in distribuzione in Spagna e probabilmente in altri Paesi europei (potrebbero volerci alcuni giorni prima di averlo disponibile sul proprio dispositivo). Il nuovo firmware arriva sul Samsung Galaxy S10 Lite a meno di un mese dal rilascio della One UI 3.1 basata su Android 11 (che includeva le Patch di sicurezza di marzo 2021), e non sarà di certo ricco in termini di funzionalità quanto la versione ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 aprile 2021) IlS10ha cominciato a ricevere ledi sicurezza di, unendosi al resto della famiglia deiS10, tutti reduci da un recente aggiornamento del firmware. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto G770FXXS4EUC1 è in distribuzione in Spagna e probabilmente in altri Paesi europei (potrebbero volerci alcuni giorni prima di averlo disponibile sul proprio dispositivo). Il nuovo firmware arriva sulS10a meno di un mese dal rilascio della One UI 3.1 basata su Android 11 (che includeva ledi sicurezza di marzo), e non sarà di certo ricco in termini di funzionalità quanto la versione ...

Advertising

TuttoAndroid : Preparate i vostri Samsung Galaxy S10 Lite, c’è un nuovo aggiornamento - omniacrystallis : In questo articolo trovate il trailer e tutte le informazioni relative alla patch 5.5 di #FFXIV, attesa per il pros… - cellicom : Nuovo aggiornamento per Galaxy S10 Lite: arrivano le patch di aprile - xaidamiko : RT @amantecnologia: FINAL FANTASY XIV ITA : L'open beta di Final Fantasy 14 Online in versione PlayStation 5 è in arrivo il 13 Aprile, insi… - amantecnologia : FINAL FANTASY XIV ITA : L'open beta di Final Fantasy 14 Online in versione PlayStation 5 è in arrivo il 13 Aprile,… -