Napoli-Crotone, dove vederla. Gattuso si affida a Zielinski (Di sabato 3 aprile 2021) Il polacco trascinatore dei partenopei. Osimhen favorito su Mertens Napoli-Crotone, dove vederla Napoli-Crotone, dove vederla Napoli-Crotone, dove vederla – Prima il sollievo. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha potuto accogliere con serenità il tampone negativo dei tre suoi azzurri impegnati con la Nazionale e quello, fondamentale, del centrocampista polacco Zielinski, sempre più inserito nel meccanismo di gioco del Napoli e uomo aggiunto preziosissimo e nel pieno della maturità con i suoi 26 anni. Contro il Crotone di Serse Cosmi, che pur rappresenta a tutt’oggi il fanalino di coda della Serie ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Il polacco trascinatore dei partenopei. Osimhen favorito su Mertens– Prima il sollievo. Il tecnico delGennaroha potuto accogliere con serenità il tampone negativo dei tre suoi azzurri impegnati con la Nazionale e quello, fondamentale, del centrocampista polacco, sempre più inserito nel meccanismo di gioco dele uomo aggiunto preziosissimo e nel pieno della maturità con i suoi 26 anni. Contro ildi Serse Cosmi, che pur rappresenta a tutt’oggi il fanalino di coda della Serie ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - ruotebucate : Come finirà Napoli-Crotone? - ContropiedeA : Nel Napoli out Koulibaly per squalifica. In mediana Bakayoko al posto di Demme. Osimhen in pole su Mertens. Nel Cro… - LoveSud2 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? -