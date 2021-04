Mobilità e traffico, Fioretti: “Gli autisti dei bus tra le priorità per i vaccini” (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana Fioretti, vice presidente della Commissione Mobilità e traffico, presso il comune di Benevento. “Con l’auspicata ripartenza delle scuole e con l’avvio del trasporto scolastico, la tutela della salute pubblica dell’utenza e la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano diventano temi di fondamentale importanza. L’azienda Trottabus ha fornito le dovute rassicurazioni alla cittadinanza sui dispositivi di protezione e di sicurezza adottati dalla stessa sui mezzi di trasporto urbano, a seguito dell’interrogazione sul trasporto scolastico presentata dalla sottoscritta prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. I lavoratori dei trasporti, in questi mesi di grande crisi sanitaria, hanno sempre garantito il servizio, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana, vice presidente della Commissione, presso il comune di Benevento. “Con l’auspicata ripartenza delle scuole e con l’avvio del trasporto scolastico, la tutela della salute pubblica dell’utenza e la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano diventano temi di fondamentale importanza. L’azienda Trottabus ha fornito le dovute rassicurazioni alla cittadinanza sui dispositivi di protezione e di sicurezza adottati dalla stessa sui mezzi di trasporto urbano, a seguito dell’interrogazione sul trasporto scolastico presentata dalla sottoscritta prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. I lavoratori dei trasporti, in questi mesi di grande crisi sanitaria, hanno sempre garantito il servizio, ...

