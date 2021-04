Migranti: Boldrini, 'intercettazioni giornalisti violazione Stato diritto' (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Inquietante e grave la denuncia di Andrea Palladino su 'Il Domani'. Le intercettazioni di giornalisti non indagati sono una violazione dello Stato di diritto. La libertà di informazione è fondamento della democrazia.Va chiarito quanto accaduto. Subito". Così su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Inquietante e grave la denuncia di Andrea Palladino su 'Il Domani'. Ledinon indagati sono unadellodi. La libertà di informazione è fondamento della democrazia.Va chiarito quanto accaduto. Subito". Così su Twitter Laura, deputata del Pd.

