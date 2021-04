Mercati chiusi, annunciata occupazione permanente dei posteggi da 8 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A seguito della notizia che la Campania resta ininterrottamente in zona rossa L’Anva Confesercenti Regionale Campania, l’Aicast Siva e Assocampania dicono ‘basta’ alla chiusura dei Mercati. “Oggi comunicheremo alle Prefetture ed alle Questure della Campania che a partire da giovedì 8 aprile gli operatori ambulanti del settore non alimentare occuperanno tutti i giorni i loro posteggi nei Mercati in forma di forte protesta”. L’annuncio è in una dichiarazione congiunta di Aniello Ciro Pietrofesa coordinatore regionale Anva Confesercenti, Antonio Vitale vice presidente Aicast Siva ed Enzo Speranza presidente Assocampania. Le associazioni continuano: “I Mercati non sono il problema: tenerli chiusi determina lo sfinimento della categoria. I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A seguito della notizia che la Campania resta ininterrottamente in zona rossa L’Anva Confesercenti Regionale Campania, l’Aicast Siva e Assocampania dicono ‘basta’ alla chiusura dei. “Oggi comunicheremo alle Prefetture ed alle Questure della Campania che a partire da giovedì 8gli operatori ambulanti del settore non alimentare occuperanno tutti i giorni i loroneiin forma di forte protesta”. L’annuncio è in una dichiarazione congiunta di Aniello Ciro Pietrofesa coordinatore regionale Anva Confesercenti, Antonio Vitale vice presidente Aicast Siva ed Enzo Speranza presidente Assocampania. Le associazioni continuano: “Inon sono il problema: tenerlidetermina lo sfinimento della categoria. I ...

Advertising

anteprima24 : ** Mercati chiusi, annunciata #Occupazione permanente dei posteggi da 8 aprile ** - casertaweb : Mercati ancora chiusi, annunciata occupazione permanente dei posteggi dall’8 aprile - ansa_economia : Borsa: mercati Europa e Usa chiusi per Pasqua fino a martedì. Aperte soltanto alcune piazze in Asia e Pacifico e Mo… - irpiniatimes1 : Mercati non alimentari ancora chiusi. Anva, Aicast e Assocampania annunciano: “Da 8 aprile occupazione permanente d… - MarcelloCarezz1 : @sole24ore Una volta era solo Mentana che dava gli indici USA a mercati chiusi.........?? -