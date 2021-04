Meno morti per Covid. Tasso di positività in calo (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Sono 359.214 i tamponi molecolari eantigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 331.154. Il Tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Sono 359.214 i tamponi molecolari eantigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 331.154. Ildiè sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.

Advertising

NicolaMorra63 : Tutto il pianeta è in sofferenza per la #pandemia, chi più chi meno. Ma la #finanza no, non si cura di morti, disoc… - borghi_claudio : Questi morti erano in grande maggioranza ultraottantenni che probabilmente sarebbero morti 'naturalmente' a partire… - borghi_claudio : @pbecchi L'anno scorso ci sono stati 100k morti in più. Quindi possiamo stimare 30 mila in meno per anno nei prossi… - kalyaMail : RT @HuffPostItalia: Meno morti per Covid. Tasso di positività in calo - la_frig : RT @marco_gervasoni: Più o meno lo stesso numero di morti di covid: ma nessuno ne parla ?@ilgiornale? -