Martin dopo la pole | ' Sarei stato contento della top 9 Vincere? Prima devo imparare'

(Di sabato 3 aprile 2021) Non è lì per caso, anche se Jorgein conferenza predica calma e umiltà. Però alla sua seconda esperienza in una gara di MotoGP si è già preso lae, insomma, non è male: con la sua ...

Advertising

matteopittaccio : Un giro superlativo, le incognite per la gara e la dedica a Fausto Gresini, così Jorge Martín si affaccia alla seco… - Gazzetta_it : #MotoGP, #dohagp, Jorge #Martin dopo la #pole: “Sarei stato contento della top 9...” @MotoGP @88jorgemartin - automotorinews : ??? 'Ad un certo punto non sapevo se sarei riuscito a fare la curva successiva' ??? Le parole del pilota #Ducati Pra… - imaweirdoxo : RT @obscurepurple: Martin nel ghiaione dopo il tempone incredibile, s'è emozionato piccino ?? #DohaGP - gaaiakh : RT @obscurepurple: Martin nel ghiaione dopo il tempone incredibile, s'è emozionato piccino ?? #DohaGP -

Ultime Notizie dalla rete : Martin dopo

Non è lì per caso, anche se Jorgein conferenza predica calma e umiltà. Però alla sua seconda esperienza in una gara di MotoGP si è già preso la prima pole e, insomma, non è male: con la sua Ducati Pramac ha strappato un 1'53'...... Williams, Sanders eproducono un 14 - 0 di break che ha dentro anche tante giocate ... L'Aquila si avvicina passopasso, ma l'esperienza e la qualità della Reyer sembrano frenare i tentativi ...Griglia di partenza Motogp: pole position a sorpresa per Jorge Martin al Gran premio di Doha 2021 ... nella griglia di partenza della Motogp per il primo Gp della stagione dopo tutto l’australiano ...In extremis Bradl, Rins, Aleix Espargaro e Martin sono riusciti invece a entrare in top 10 e a garantirsi un posto nelle prime quattro file dello schieramento di partenza. {agg. di Stefano Belli} ...