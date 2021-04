Marolda | “Sarri ha dato disponibilità per tornare | escludo Inzaghi e Allegri”

(Di sabato 3 aprile 2021)conferma,ha detto si al ritorno in azzurro Francesco, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21, dove ha… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

jerryscottismo : @miki_gio @Pask927 @filippoASR1927 Ma chi è sto marolda hahahah ci stiamo attaccando a tutto. Comunque uno fra alle… - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: Marolda: 'Sarri ha detto si al Napoli. Un tecnico ha telefonato a due calciatori azzurri' #Allegri #CalcioNapoli #Sarri… - napolipiucom : Marolda: 'Sarri ha detto si al Napoli. Un tecnico ha telefonato a due calciatori azzurri' #Allegri #CalcioNapoli… - fettonejr : @miki_gio @filippoASR1927 @Pask927 Speriamo c'abbia ragione sto Marolda. Sarri a Napoli e Allegri a Roma e siamo tutti contenti - filippoASR1927 : RT @miki_gio: @Pask927 @filippoASR1927 -

Questo il giro di panchine annunciato dal giornalista Francescoai microfoni di Canale 21: 'C'è stata la chiamata di un allenatore a due calciatori. Non escludo possa essere stato. Per ...Come ospiti questa sera avremo Nario Cardini, storico amico di; Ciccio, giornalista napoletano ex 'Corriere dello Sport'; infine Gaetano Fedele, agente del bomber del Sassuolo Ciccio ...Sarri prossimo allenatore del Napoli, Inzaghi alla Lazio e allegri alla Roma. Questo il giro di panchine annunciato dal giornalista Francesco Marolda ai microfoni di Canale 21: “C’è stata la chiamata ...Il giornalista Francesco Marolda ha parlato del possibile nuovo allenatore del Napoli: 'Sarri chiede tre acquisti a De Laurentiis'.