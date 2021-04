L' Inter vince anche a Bologna e vola a +8 sul Milan

(Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall'Ara la partita termina 1 - 0 per l'. Nei minuti di recupero Barella, diffidato, lascia il posto a Vecino: esordio in campionato per lui. All'86 due ammonizioni pesanti per l': ...

Alla prima chance di rilievo, l'non perdona e apre le danze con il solito Romelu Lukaku: cross perfetto di Bastoni per il belga, il quale incorna colpendo Ravaglia da due passi, insaccando poi ...Spread the love L'ha vinto lo scudetto ben prima di ieri sera, a Bologna...Basta un gol del solito Romelu Lukaku all’Inter per espugnare il Dall’Ara di Bologna, nel posticipo della 29/a giornata di Serie A, e volare a +8 in classifica sul Milan con una gara da recuperare. Vi ...BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Inter torna dalla sosta e continua a vincere. Nona vittoria consecutiva per gli uomini di Conte che superano anche l’ostacolo Bologna e allungano su Milan (a -8 con una partita ...