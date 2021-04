LeBron James, ecco Space Jam: guarda il trailer (Di sabato 3 aprile 2021) LeBron James e Space Jam, ecco il trailer del film che in Italia arriva a settembre. James, stella dei Los Angeles Lakers e icona della Nba, vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action Space Jam: New Legends, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021)Jam,ildel film che in Italia arriva a settembre., stella dei Los Angeles Lakers e icona della Nba, vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-actionJam: New Legends, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quandoe il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale,farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola ...

