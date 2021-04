La regola dell’amico di Max Pezzali a Verissimo: “L’ho inventata per poi violarla” (Di sabato 3 aprile 2021) Max Pezzali a Verissimo è il narratore per eccellenza degli anni ’90. La sua voce ha accompagnato intere generazioni e oggi la sua carriera batte il numero 30. Per questo l’ex 883 pubblica Max90, un libro illustrato che racconta quella decade così fortunata e tormentata e che lo ha fatto diventare famoso. I suoi brani sono ancora inni generazionali, fotografie molto precise e in movimento di una scena musicale, una vita sociale e una situazione politica in cui sono cambiate tantissime cose. Sua moglie Debora Pelamatti si è detta sorpresa dell’opera: “Non sapevo fossi in grado di fare anche queste cose”. Max lo sottolinea con il sorriso e aggiunge: “A modo suo mi ha fatto un complimento”. Sua moglie, sì, che prima era una sua amica. Una storia d’amore nata da un’amicizia e che infrange la famosa regola dell’amico di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Maxè il narratore per eccellenza degli anni ’90. La sua voce ha accompagnato intere generazioni e oggi la sua carriera batte il numero 30. Per questo l’ex 883 pubblica Max90, un libro illustrato che racconta quella decade così fortunata e tormentata e che lo ha fatto diventare famoso. I suoi brani sono ancora inni generazionali, fotografie molto precise e in movimento di una scena musicale, una vita sociale e una situazione politica in cui sono cambiate tantissime cose. Sua moglie Debora Pelamatti si è detta sorpresa dell’opera: “Non sapevo fossi in grado di fare anche queste cose”. Max lo sottolinea con il sorriso e aggiunge: “A modo suo mi ha fatto un complimento”. Sua moglie, sì, che prima era una sua amica. Una storia d’amore nata da un’amicizia e che infrange la famosadi ...

