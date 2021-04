Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi e quell’uomo nudo in camera sua (Di sabato 3 aprile 2021) E’ da poco passato il giorno del compleanno di Tommaso Zorzi e, proprio la mattina (nel giorno della sua festa), mostrando ai propri follower i palloncini ricevuti dai fan, ha inquadrato per errore (e per solo mezzo secondo) un uomo alle sue spalle che, in piedi davanti al letto, si stava rimettendo le mutande. L’equivoco La storia incriminata ha la durata di mezzo secondo e non si vede nulla di più dello screen che fa da corredo all’articolo, proprio qui sopra, ma, come ci si poteva aspettare e immaginare, online è scattato il toto-nome: chi è l’uomo misterioso che presumibilmente ha passato la notte a casa di Tommaso Zorzi? Le parole di Tommaso Zorzi Single da molto, il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, poco dopo esser uscito dalla ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 aprile 2021) E’ da poco passato il giorno del compleanno die, proprio la mattina (nel giorno della sua festa), mostrando ai propri follower i palloncini ricevuti dai fan, ha inquadrato per errore (e per solo mezzo secondo) un uomo alle sue spalle che, in piedi davanti al letto, si stava rimettendo le mutande. L’equivoco La storia incriminata ha la durata di mezzo secondo e non si vede nulla di più dello screen che fa da corredo all’articolo, proprio qui sopra, ma, come ci si poteva aspettare e immaginare, online è scattato il toto-nome: chi è l’uomo misterioso che presumibilmente ha passato la notte a casa di? Le parole diSingle da molto, il vincitore del Grande Fratello Vip,, poco dopo esser uscito dalla ...

