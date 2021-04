INTERVISTA – Marcello Serafini | “Contento della semifinale in Egitto | sogno di allenarmi con Federer”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 aprile 2021) In un periodo storico in cui il tennis italiano al maschile è ricolmo di “Next Gen” ultra-competitivi, c’è chi ha appena iniziato a muovere i primi passi nel circuito. Il suo nome è, classe 2002 di Riccione che la scorsa settimana, nel suo terzo torneo giocato a livello professionistico, ha ottenuto lanel 15.000$ di Sharm El Sheikh. Di questo e molto altro il giovane azzurro ha parlato nella lungarilasciata a Sportface. Buongiorno, innanzitutto come stai dopo l’ottimo risultato nel 15K di Sharm El Sheikh. Quali sono state le tue sensazioni? “È stato un grande risultato. Non mi sarei mai aspettato una settimana del genere, sono contentissimo. Lo scorso anno diverse volte avevo giocato con tennisti di questo livello, notando quanto la grande differenza ...