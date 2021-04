Inter, oggi la ripartenza: chiaro l’obiettivo nerazzurro. Conte chiede attenzione (Di sabato 3 aprile 2021) L’Inter torna in campo dopo il lungo stop A distanza di venti giorni dall’ultima partita in campionato, questa sera l’Inter sarà di scena sul campo del Bologna. I nerazzurri ritornano dopo la pausa per le Nazionali e dopo aver saltato la partita con il Sassuolo, mercoledì il recupero, a causa di alcuni positivi in squadra. l’obiettivo per la squadra di Conte è chiaro, ma l’allenatore leccese vuole dai suoi la massima attenzione possibile. “A differenza delle altre, Milan e Juventus su tutte, infatti, Handanovic e soci sono scesi in campo l’ultima volta il 14 marzo, vincendo in casa del Torino, portando a 8 le vittorie consecutive e consolidando il primato in classifica. Insomma, era un’Inter lanciata che si è dovuta fermare a causa di un mini-focolaio di Covid, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 aprile 2021) L’torna in campo dopo il lungo stop A distanza di venti giorni dall’ultima partita in campionato, questa sera l’sarà di scena sul campo del Bologna. I nerazzurri ritornano dopo la pausa per le Nazionali e dopo aver saltato la partita con il Sassuolo, mercoledì il recupero, a causa di alcuni positivi in squadra.per la squadra di, ma l’allenatore leccese vuole dai suoi la massimapossibile. “A differenza delle altre, Milan e Juventus su tutte, infatti, Handanovic e soci sono scesi in campo l’ultima volta il 14 marzo, vincendo in casa del Torino, portando a 8 le vittorie consecutive e consolidando il primato in classifica. Insomma, era un’lanciata che si è dovuta fermare a causa di un mini-focolaio di Covid, ...

