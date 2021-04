Il post gara di Milan-Sampdoria: le parole dei mister (Di sabato 3 aprile 2021) Stefano Pioli e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni nel post gara di Milan-Sampdoria. Il match si è concluso 1-1. I marcatori della gara sono stati Quagliarella per la Doria e Hauge per i rossoneri. Cosa ha detto Pioli? Il mister è intervenuto ai microfono nel post gara. “Anche la Sampdoria ha avuto giocatori in nazionale. Kjaer ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C’erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi un a partita al di sotto del tuo livello queste sono le prestazioni. Oggi c’e delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni. Dovevamo affrontare la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Stefano Pioli e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso 1-1. I marcatori dellasono stati Quagliarella per la Doria e Hauge per i rossoneri. Cosa ha detto Pioli? Ilè intervenuto ai microfono nel. “Anche laha avuto giocatori in nazionale. Kjaer ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C’erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi un a partita al di sotto del tuo livello queste sono le prestazioni. Oggi c’e delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni. Dovevamo affrontare la ...

Advertising

JuventusFCYouth : Spettatrici speciali oggi per la #Under19 Femminile ?? E nel post-gara... foto ?? #JuventusWomen #ForzaJuve - MakeDavero : @StraniFatti E...niente gara di rutto post birra..? - 5to1_ : @paolobocciarel1 Ah non ho sentito il post gara. - JacopoFortino : Riprogettare i percorsi di evoluzione digitale per aiutare le aziende a ripartire nel post-Covid e ripensare i proc… - eleonorasworld : Si, ho appena visto 8 minuti di conferenza post gara IN GIAPPONESE ?? -