Il monito di Mattarella | Non togliere ai giovani la speranza

AGI - "Non abbiamo il diritto di disperare!". Sergio Mattarella cita Alcide De Gasperi, nel 140esimo anniversario della nascita dello statista trentino e ammonisce: "Nessuno può togliere ai giovani la speranza del futuro perché oscurerebbe il futuro dell'intera comunità". Per il Presidente della Repubblica, "è questo un compito che accomuna quanti rivestono responsabilità pubbliche e tutti i cittadini. Compito che nei momenti di crisi più acuta diviene ancora più esigente perché pone il bene comune nel massimo rilievo». Il Capo dello Stato, nei giorni della pandemia ricorda poi che De Gasperi, fu "artefice della ricostruzione morale, civile, economica, democratica, dopo la tragedia della guerra voluta dal fascismo". E proprio "ricostruzione, ripartenza, rinascita sono parole di allora che ricorrono - sottolinea - in ...

