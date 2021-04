Il lockdown non è tutto: guardate la Svezia. Il consiglio di Becchi a Draghi (Di sabato 3 aprile 2021) I morti Covid, in media, al giorno sono attualmente in Svezia 15. In Italia 430. La popolazione della Svezia è di 10,3 milioni, per cui equivale a circa 85 morti in Italia, cioè un quinto dei morti in Italia. Dato che è passato un anno e la differenza di mortalità è sempre peggio per l'Italia, se la si confronta con la Svezia, è evidente che i dati indicano che ha ragione la Svezia a lasciare tutto aperto, in modo che la popolazione si immunizzi naturalmente, come è sempre accaduto finora con i virus respiratori. Ma i "casi"? Ad esempio, ieri i tamponi positivi in Svezia erano 8mila e in Italia 23mila, per cui in proporzione della popolazione hanno in Svezia più "casi" di tamponi positivi di noi. Ma i morti, come abbiamo detto, sono molto di meno. I dati che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) I morti Covid, in media, al giorno sono attualmente in15. In Italia 430. La popolazione dellaè di 10,3 milioni, per cui equivale a circa 85 morti in Italia, cioè un quinto dei morti in Italia. Dato che è passato un anno e la differenza di mortalità è sempre peggio per l'Italia, se la si confronta con la, è evidente che i dati indicano che ha ragione laa lasciareaperto, in modo che la popolazione si immunizzi naturalmente, come è sempre accaduto finora con i virus respiratori. Ma i "casi"? Ad esempio, ieri i tamponi positivi inerano 8mila e in Italia 23mila, per cui in proporzione della popolazione hanno inpiù "casi" di tamponi positivi di noi. Ma i morti, come abbiamo detto, sono molto di meno. I dati che ...

