Il consigliere Antonio D'Alessio: "Un passo indietro? Con maggioranza è un capitolo definitivamente chiuso" (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Il rinvio delle elezioni amministrative, la zona rossa e la settimana Santa hanno inevitabilmente rallentato la macchina organizzativa per le prossime elezioni comunali di Salerno. Ad oggi, l'obiettivo per i sei consiglieri che nei mesi scorsi hanno lasciato la maggioranza per aderire all'opposizione e dar vita ad Oltre sono ancora al lavoro per mettere in campo una grande coalizione civica che possa offrire ai cittadini salernitani – che tra il prossimo 15 settembre e 15 ottobre torneranno alle urne per il rinnovo delle cariche a Palazzo di Città – un'alternativa all'amministrazione Napoli. Intanto, il consigliere Antonio D'Alessio replica all'appello lanciato dal vicesindaco e assessore all'Urbanistica e Mobilità Mimmo De Maio che, ospite di "Tribuna politica", ha invitato i dissidenti a ...

