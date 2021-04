Elettra Lamborghini | rivelazione inaspettata sulla maternità | ci siamo?

(Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a stupire e qualche tempo fa ha rilasciato una: “ho un forte istinto materno“ Famosa, molto amata in televisione e seguitissima su Instagram,qualche tempo fa ha deciso di rivelarsi e svelare ai suoi tanti seguaci una parte di sé che non tutti si aspettavano: “ho un forte

Advertising

FilmNewsItaly : Elettra Lamborghini: 'Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando' - niccolo_fabbri : RT @tvblogit: Elettra Lamborghini: “L’Isola dei Famosi? Alcuni anni fa l’avrei fatta da concorrente. Condurre un reality sarebbe divertente… - tvblogit : Elettra Lamborghini: “L’Isola dei Famosi? Alcuni anni fa l’avrei fatta da concorrente. Condurre un reality sarebbe… - IncontriClub : Elettra Lamborghini: “Io all’Isola dei Famosi? Magari a 40 anni” - FabioTraversa : FRASI CULtv (cliccare sui riquadri): parlano Luca Bernabei, Veronica Diquattro, Michelle Hunziker, Tommaso Zorzi, P… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Corriere della Sera

Alcuni mesi faha commesso una gaffe su Alessandra Amoroso. La prorompente cantante bolognese ha pubblicato sulle sue Instagram Story una foto con l'artista leccese accompagnata ...Affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi enel ruolo di opinionisti in studio e da Massimiliano Rosolino in quello di inviato, la bella conduttrice romana tiene compagnia al ...Con il suo ruolo di opinionista Elettra Lamborghini si sente in una posizione molto speciale. Prima di approdare in tv accanto a Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, l'erede della casa ...Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, Fabio Volo e Max Pezzali: ecco tutte le anticipazioni degli ospiti di sabato 3 aprile a Verissimo ...