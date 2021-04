Due bottiglie Molotov contro centro vaccinale a Brescia

(Di sabato 3 aprile 2021) Duesono state lanciate all’albaildi via Morelli a. Duenon hanno causato feriti né danneggiato il materiale sanitario, ma hanno colpito un tendone usato come sala mensa. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, che indagano per risalire ai responsabili. Dueincendiarie sono state lanciate all’alba

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, due bottiglie incendiarie nella notte contro il centro vaccini a Brescia - RaiNews : Due bottiglie incendiare sono state lanciate all’alba contro un centro vaccinale di Brescia - fanpage : Molotov contro il centro vaccinale di #Brescia, un episodio inquietante #3aprile - AlbaaCam : RT @fanpage: Molotov contro il centro vaccinale di #Brescia, un episodio inquietante #3aprile - SottonaPerHobi : RT @perchetendenza: #Brescia: Perché due bottiglie incendiarie sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli; non… -

Ultime Notizie dalla rete : Due bottiglie

Sarà presente con una collettiva eseminari dal titolo "Il Chianti D. O. C. G.: qualità, storia,... in particolare sulla vigilanza nella fase di commercializzazione delle, ma anche sulla ...Gli sherpa guidati da Dawa hanno anche scalatocime, il Picco Mera a 6540 metri di altitudine e ... Al campo sul Cho Oyu, sul versante nepalese, sono state trovate anche delledi vodka ...Le molotov sono state lanciate contro la tensostruttura all'alba, poco dopo le 6: il centro vaccinale di Brescia non dovrebbe aver subito ingenti danni ...Un centro vaccinale è stato attaccato in mattinata con due bottiglie incendiarie. Un nuovo paletto su questa campagna che non decolla. Stiamo facendo una fatica assurda in questa campagna vaccinale.