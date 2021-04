Dove Dio risorge. La riflessione di D’Ambrosio per una Pasqua di speranza (Di sabato 3 aprile 2021) Hanno fatto molta fatica i discepoli a convincere gli altri che Gesù fosse risorto: Maria di Magdala, Maria di Giacomo, Salòme, Giovanna, Pietro, Giovanni non hanno ricevuto credito immediato. Circolavano già molte voci tendenziose – “i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato” (Mt 28) – ma soprattutto la testa e il cuore erano appesantiti. Tanti ostacoli da attraversare, tanti significati da scoprire, tante relazioni da ricucire, tanti dubbi da sciogliere. Troppo, veramente troppo per poter dire: “È risorto”. Allora come oggi: ostacoli diversi, ma stesse fatiche. Nonostante i dubbi, i racconti della resurrezione contengono un ritmo di azione espresso con parole quali “di buon mattino o correre”. Maria di Magdala va di buon mattino, corre da Simon Pietro e anche questi corre, insieme a Giovanni, verso il sepolcro (Gv 20); le donne, poi, corsero a dare l’annuncio ai suoi ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Hanno fatto molta fatica i discepoli a convincere gli altri che Gesù fosse risorto: Maria di Magdala, Maria di Giacomo, Salòme, Giovanna, Pietro, Giovanni non hanno ricevuto credito immediato. Circolavano già molte voci tendenziose – “i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato” (Mt 28) – ma soprattutto la testa e il cuore erano appesantiti. Tanti ostacoli da attraversare, tanti significati da scoprire, tante relazioni da ricucire, tanti dubbi da sciogliere. Troppo, veramente troppo per poter dire: “È risorto”. Allora come oggi: ostacoli diversi, ma stesse fatiche. Nonostante i dubbi, i racconti della resurrezione contengono un ritmo di azione espresso con parole quali “di buon mattino o correre”. Maria di Magdala va di buon mattino, corre da Simon Pietro e anche questi corre, insieme a Giovanni, verso il sepolcro (Gv 20); le donne, poi, corsero a dare l’annuncio ai suoi ...

Advertising

nakamurakuya : dio ma quanto siete imbarazzanti dove l'avete lasciata l'originalità - swonsae : Dio e la via , la verità’ , la vita . Dove c’è’ Dio non esistono malattie , ma solo la vita , i bambini con la masc… - mrcbnvmb : @LaCeremigna @welikeduel @makkox @pdnetwork Madonna ma dove lo vedete l'attacco a Renzi? Fatevi na canna rilassatev… - MyTaememe : @shineesvoices Dio santissimo stavo gia panicando..ho ricontrollato il giorno 30 volte ???????? Sai dove posso vederla? - zorilla00 : RT @paolacontini64: @pfmajorino @AndreaMarano11 La Moratti sta dando i numeri. Dice agli over 80 di andare a fare il vaccino dove e quando… -