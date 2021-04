Cos’è la Nation of Islam

Leggi su it.insideover

(Di sabato 3 aprile 2021) Il nuovo attacco a Capitol Hill ha portato nuovamente alla ribalta laof(NOI). Noah Green, il 25enne dell’Indiana identificato da diverse fonti come responsabile dell’attacco, avrebbe infatti postato diverse storie su Instagram che includevano link ad altri video del leader del movimento, Louis Farrakhan. Come per le vicende del Black Lives Matter, InsideOver.