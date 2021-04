Conte: “Scudetto? Lo vediamo più vicino di altri, ma non c’è ancora la matematica” (Di sabato 3 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha commentato così a Sky Sport il successo col Bologna e il +8 sul Milan: Era l’abbraccio Scudetto?“No, non può esserlo perché lo Scudetto si deve conquistare sul campo. Bisogna arrivare primi, o quantomeno dev’esserci una matematica ad assegnarlo. Mancano dieci partite da giocare, alcune avversarie ne hanno nove: sappiamo che è ancora lunga, ci sono 30 o 27 punti da assegnare. È inevitabile vedere qualcosa, noi lo vediamo più vicino, altri lo vedono più lontano, ma vediamo tutti la stessa cosa, solo a distanza diversa. Sta a noi continuare a fare questo percorso e meritare il primo posto, che penso sia meritato”. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha commentato così a Sky Sport il successo col Bologna e il +8 sul Milan: Era l’abbraccio?“No, non può esserlo perché losi deve conquistare sul campo. Bisogna arrivare primi, o quantomeno dev’esserci unaad assegnarlo. Mancano dieci partite da giocare, alcune avversarie ne hanno nove: sappiamo che èlunga, ci sono 30 o 27 punti da assegnare. È inevitabile vedere qualcosa, noi lopiùlo vedono più lontano, matutti la stessa cosa, solo a distanza diversa. Sta a noi continuare a fare questo percorso e meritare il primo posto, che penso sia meritato”. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

