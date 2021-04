Conte, emergenza rientrata. D'Ambrosio è guarito, tutti negativi i test effettuati ieri (Di sabato 3 aprile 2021) Buone notizie per Antonio Conte. Dopo Handanovic, Vecino e De Vrij, uno dei positivi al Covid prima della sosta per le nazionali, ora è guarito anche Danilo D'Ambrosio. tutti negativi i test ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Buone notizie per Antonio. Dopo Handanovic, Vecino e De Vrij, uno dei positivi al Covid prima della sosta per le nazionali, ora èanche Danilo D'...

Advertising

interchannel_ic : - sportli26181512 : Conte, emergenza rientrata. D'Ambrosio è guarito, tutti negativi i test effettuati ieri: Conte, emergenza rientrata… - kiaro_oscuro : @IlConteIT @GiuseppeConteIT La transizione ecologica non è un'intuizione di Grillo e Casaleggio. Sono decadi che gl… - the_highsparrow : @Ted0foro A me sembra che il simbolo dello stringiamoci a Conte lo sia diventato quando è stato tolto, non prima. C… - Ted0foro : La svolta Napoleonica di #Conte Facciamo Luce. #Emergenza ModelloItaliano Primo console… -