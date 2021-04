Cairo | ' È stato un Toro tosto | potevamo anche vincere'

(Di sabato 3 aprile 2021) 'Èun, con le palle per usare un'espressione colorita: ho visto una buona partita,': così il presidente del Torino, Urbano, commenta il pareggio per 2 - 2 ...

Advertising

sportli26181512 : Cairo: 'È stato un Toro con le palle, potevamo anche vincere': Cairo: 'È stato un Toro con le palle, potevamo anche… - GranataAndy : TMW - Cairo: 'È stato un Torino con le palle. Sanabria e Mandragora due begli acquisti'?????????????? VISTO SE ACQUISTI?? - MCalcioNews : Cairo contento dopo il pareggio: 'E' stato un Torino con le palle' - filipponico1962 : @CtzMaurizio @virginiaraggi Sei mai stato in Egitto ? Si ? ...Bene.... Stanotte pensa Al Cairo a quanto è simile o… - BriamoGiangi : @OCardinal17 Il mago però è stato Cairo né -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo stato

'Èun Toro tosto, con le palle per usare un'espressione colorita: ho visto una buona partita, potevamo anche vincere': così il presidente del Torino, Urbano, commenta il pareggio per 2 - 2 ..."E'un Toro con le palle, per usare un'espressione colorita: ho visto una buona partita, potevamo anche vincere": così il presidente del Torino, Urbano, commenta il pareggio per 2 - 2 nel ...che ha commentato in diretta l'evento sulla tv di Stato. "Questi sono 40 minuti importanti nella vita della città del Cairo", ha aggiunto.che commenterà in diretta l'evento sulla tv di Stato. "Questi sono 40 minuti importanti nella vita della città del Cairo", ha aggiunto. Guiderà la 'processione' la mummia di Seqenenra Ta ...