Amodio | ”Napoli | non farei turnover | schiererei sempre la migliore formazione”

Nicolas Amodio: "Napoli, confido in Mertens, Gattuso? Non credo possa restare" Nicolas Amodio, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com". Queste le sue parole su Crotone – Napoli, su Gattuso, sulla squadra azzurra e su altro: SU Napoli – CROTONE "Napoli-Crotone? Vedo un Napoli superiore, senza dubbio ma gli azzurri devono stare attenti. Al di la' della classifica, con il Crotone ultimo, va detto che le motivazioni faranno sicuramente la differenza, si tratta di una singola partita. Il Napoli proverà a vincere e il Crotone tentera' di fare il risultato, per cui sara' una sfida aperta. SUL TOTO ALLENATORE PER IL Napoli

