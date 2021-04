Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA VIA DEL MARE DISAGI PER UN INCIDENTE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONEUSCIAMO DASULLA STRADA DEI MONTI LEPINI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA STRADA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 34 ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA TRA ...