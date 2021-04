Via Crucis 2021, Papa Francesco accompagnato dai bambini (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Francesco accompagnato dai bambini durante la Via Crucis 2021 in una Piazza San Pietro ‘quasi deserta’. ROMA – Una Via Crucis 2021 destinata a restare nella storia italiana. Come successo nel 2020, la pandemia ha costretto il Vaticano a rivedere i programmi ed organizzare la processione in Piazza San Pietro. Il Pontefice nel commento delle 14 stazioni è stato accompagnato dai bambini. Papa Francesco accompagnato dai bambini Una serata molto particolare in Piazza San Pietro. Per questa Via Crucis, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una ripartenza, Bergoglio si è fatto accompagnare dai ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021)daidurante la Viain una Piazza San Pietro ‘quasi deserta’. ROMA – Una Viadestinata a restare nella storia italiana. Come successo nel 2020, la pandemia ha costretto il Vaticano a rivedere i programmi ed organizzare la processione in Piazza San Pietro. Il Pontefice nel commento delle 14 stazioni è statodaidaiUna serata molto particolare in Piazza San Pietro. Per questa Via, che potrebbe rappresentare il primo segnale di una ripartenza, Bergoglio si è fatto accompagnare dai ...

