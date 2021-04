“Verissimo” | gli ospiti della puntata di sabato 3 aprile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nuovo appuntamento con il talk di Canale 5 Torna “” e Silvia Toffanin con l’appuntamento di, in onda come sempre su Canale 5 alle ore 15.30. Tra gliarriva Max Pezzali, icona anni ’90musica pop che presenterà in anteprima “Max90”, libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozionisua generazione. In studio anche Fabio Volo che è tra i protagonisti (con Giulia De Lellis)pellicola “Genitori vs influencer”. Leggi anche: Genitori VS Influencer: le paroleregia a pochi giorni dall’uscita del film Attore di grande talento, da un anno papà ed ora anche scrittore: ospite aAlessio Boni. Per il pubblico sarà sempre la signorina Silvani, l’amore irraggiungibile del ...