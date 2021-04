Usa, un’auto travolge due agenti fuori dal Campidoglio: colpiti due agenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un’automobile. Secondo alcune testimonianze si sarebbero stati uditi anche degli spari nella zona nord del Congresso. L’area e gli edifici di Capitol Hill sono stati completamente isolati dopo che è stato fatto scattare l’allarme per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Un video diffuso su Twitter mostra un’auto che sembra essersi infranta contro le barriere protettive, con alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza, mentre altre testimonianze parlano di spari fuori dall’edificio. Secondo quanto riferito dalla Capitol Police e riportato dalla Cnn, un’auto avrebbe travolto intenzionalmente due agenti in prossimità ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti damobile. Secondo alcune testimonianze si sarebbero stati uditi anche degli spari nella zona nord del Congresso. L’area e gli edifici di Capitol Hill sono stati completamente isolati dopo che è stato fatto scattare l’allarme per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Un video diffuso su Twitter mostrache sembra essersi infranta contro le barriere protettive, con alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza, mentre altre testimonianze parlano di sparidall’edificio. Secondo quanto riferito dalla Capitol Police e riportato dalla Cnn,avrebbe travolto intenzionalmente duein prossimità ...

DonatoSaliola : Usa: due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown - Nord America - ANSA - UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Auto cerca di sfondare verso il Senato USA a Washington. Due persone portate via da un'ambulanza. Sospettato arrestato - UGiangrieco : Auto cerca di sfondare verso il Senato USA a Washington. Due persone portate via da un'ambulanza. Sospettato arrestato - agenzia_nova : #Usa +++Un sospetto è stato arrestato e portato assieme ai due agenti in ospedale+++ - ManuelVignati11 : ??un sospetto è stato sparato dalla polizia dopo esser uscito dall'auto con un coltello #USA

